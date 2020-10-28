اختراق الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة، مشددة على أنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لمعرفة مصدر الهجوم، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد شبكة CNN الأمريكية، متهما إياها بالتحيز ضده بالتركيز المفرط على وباء كوفيد-19 في محاولة لـ"تخويف الجميع" قبيل الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر.





وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو: "CNN لا ترى شيئا غير كوفيد كوفيد كوفيد فقط، فهى لا ترى معدل وفيات ولا ترى اختبارات الكشف عن الإصابات ولا ترى معدلات التوظيف ولا المؤشرات الاقتصادية الرائعة.. ولا ترى أي شيء نقوم به".





وأضاف: "إذا سقطت طائرة على متنها 500 شخص أمام أعينهم لن يقولوا شيئا وسيتجاهلون الأمر وسيستمرون في كوفيد كوفيد كوفيد.. أنه أمر لا يصدق".



