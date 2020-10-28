تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة كراسنودار بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي تشيلسي الإنجليزي ضيفا على نظيره كراسنودار الروسي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كراسنودار الدولي بروسيا.


وتذاع المباراة بين الفريقين فى قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وكان تشيلسي قد افتتح بطولة دوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي على أرضه أمام نظيره نادي إشبيلية الأسباني.

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