الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك فقد واحد من أهم عناصر الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد إصابة محمود حمدي "الونش" فى مباراة الإسماعيلي.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الونش من أهم لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكنه تعرض لقطع فى غضروف الركبة، وتعد العملية سهلة فى الوقت الحالي ولكن الأبيض لديه مباريات فى غاية الأهمية لدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم، وأتمني عودة الونش سريعًا للملاعب فهو من اللاعبين المقاتلين داخل الملعب ويلعب بكل روح".