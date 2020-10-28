مدرب منتخب مصر يكشف عن عدد القائمة النهائية لمعسكر نوفمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن عدد القائمة النهائية للمنتخب الوطني وموقف محمود حمدي الونش من التواجد في المعسكر القادم.

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " القائمة النهائية لمنتخب مصر الوطني ستكون 26 لاعب، قمنا بضم 14 لاعب من أندية الدوري المصري والمحترفين، ولازال إختيار لاعبي الأهلي والزمالك لم يتم الاستقرار عليه بعد".

 

وأضاف، " معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي توجو سيبدأ في التاسع من شهر نوفمبر المقبل، والاعلان عن القائمة سيتم إعلانها قبل ذلك بيوم واحد".

 

وواصل، " محمود حمدي الونش كان أدائه مع نادي الزمالك في الوقت السابق، يعيبه التهور، لكنه في الوقت الحالي من أهم اللاعبين في الخط الدفاعي، ومؤكد انضمامه لقائمة المنتخب الوطني".

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