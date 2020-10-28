بعد زواجه بأيام.. أمير شاهين يتعرض لإصابة في يده





شاركت الإعلامية بوشى شلبى، عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بالنجمة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير وزوجته وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة.





وظهر أمير شاهين في الصورة وهو مصاب في يده، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة.





يذكر أن أمير شاهين، احتفل بزفافه على منة جاب الله، يوم 2 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر عدد كبير من نجوم الفن.





وأحيا النجم تامر حسنى حفل الزفاف وقدم تامر عدد من اغانيه منها "حلو الكلام" الذى تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه كما صعدت النجمة منة شلبى ورقصت بجوار تامر والعروسين.



