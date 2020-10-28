تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الأسباني ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: أرواخو، جوردي ألبا، لينجليت، روبيرتو.

الوسط: بوسكيتس، بيانيتش، دي يونج.

الهجوم: ميسي، فاتي، جريزمان.