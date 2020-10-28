المقاولون العرب يشكو أحمد مصطفى بعد توقيعه للإسماعيلي

تقدم نادي المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب أحمد مصطفى الذي وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر بلجيكا ويعود ويوقع لنادي الإسماعيلي .

وأرسل المقاولون خطابا رسميا اكد فيه أن اللاعب انهى كافة إجراءات الكشف الطبي والتوقيع على العقود على مدار 3 ايام بالنادي قبل ان يطلب السفر إلى بلجيكا لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل أن يفاجئ النادي بتوقيعه للنادي الإسماعيلي رغم سابق توقيعه للمقاولون وطلب المقاولون في الخطاب الحفاظ على حقه في اللاعب.

وقال النادي في خطابه نتقدم لسيادتكم بشكوانا هذه ضد كل من : اللاعب / احمد مصطفى السيد طاهر وشهرته ( أحمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997. والنادي الإسماعيلي .

حيث أن اللاعب احمد مصطفي السيد طاهر وشهرته ( احمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997 , قد أبدي رغبته فى التعاقد مع النادي للعب ضمن صفوف الفريق لكرة القدم ( إنتقال حر ) بدأ من الموسم الرياضي 2020/2021 ولمدة أربعة سنوات :

وحيث أنه لا يوجد حالياً نماذج للعقود الموحدة للاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لكي يتم تحريرها مع اللاعب فقد تم تحرير عقد بين النادي واللاعب وتم التوقيع عليه من الطرفين لمدة أربعة مواسم رياضية .

وقد نص فى هذا العقد على إلتزام الطرف الثاني ( اللاعب ) بالتوقيع على العقد الموحد الذي يصدره الإتحاد المصري لكرة القدم والذى سوف يتم تحريره بين الطرفين ( النادي واللاعب ) بذات نفس بنود هذا العقد .

وقد حضر اللاعب للنادي لمدة ثلاثة أيام , لاتمام إجراءات الكشف الطبي , ووعد بأنه سيسافر بلجيكا ثم يحضر للنادي يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يحضر حتي الأن .





وقد نما إلى علمنا أن هذا اللاعب قد قام بالتوقيع لنادي الإسماعيلي بعد تعاقده معنا .

لذلك : برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بإتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق النادي .