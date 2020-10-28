تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأربعاء نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الأسباني ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو.


وجاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: دانيلو، بونوتشي، ديميريل

الوسط: أرثر، رابيو، كوادرادو، بيرنارديسكى

الهجوم: ديبالا، موراتا، رامسي

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