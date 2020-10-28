نجم الزمالك السابق: تأجيل مباراة الرجاء منح الفريق المغربي فرصة كبيرة لترتيب أوراقه

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أنه كان يفضل عدم خوض الفريق الأبيض مباراة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي بسبب الإصابات.

وقال مرعي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حزين للغاية لإصابة الونش لأنه لاعب له قيمة كبيرة فى خط دفاع الزمالك خلال الفترة الماضية، وتأجيل مباراة الرجاء منح الفريق المغربي فرصة كبيرة لإعادة ترتيب أوراقه".

وأضاف: "أتمني أن يكون محمود علاء جاهز لقيادة خط دفاع الزمالك، إلى جانب تجهيز محمد عبدالسلام تحسبًا لأى ظرف".