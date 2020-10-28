اعتراف جديد من جوارديولا بشأن صفقة المهاجم الضائعة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، أنه كانت ثمة محاولات للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن النادي تراجع في النهاية لأنه كان لا بد من التعاقد مع رأس حربة بنفس مستوى الأرجنتيني سرجيو أغويرو أو البرازيلي غابرييل جيسوس.

 

وقال جوارديولا "نظرنا في الأمر وفكرنا فيه"، عقب معرفة إصابة سرخيو أغويرو وانضمامه إلى زميله المصاب، غابرييل جيسوس".

 

 وأضاف "النادي فعل ما في وسعه. حينما تقرر التعاقد مع مهاجم، لا بد من أن يكون في نفس مستوى جابرييل وسرخيو، وهو أمر لم يكن ممكنًا. هذا هو الواقع".

 

وتابع المدرب "لا أقول إن النادي لم يرغب في القيام بالأمر. إنهم يرغبون في تكوين أفضل فريق ممكن، لكننا فكرنا في أن سرخيو كان على وشك العودة ولم ننتظر إصابة غابرييل".

 

يذكر أن مان سيتي حصل في سوق الانتقالات الصيفية على خدمات الجناح فران توريس والمدافعين ناثان أكي وروبين دياز.

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