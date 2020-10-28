رد ناري من شريف إكرامي حول علاقته بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، الإعلامي أحمد شوبير بعد أن ربط انتقال رمضان صبحي للفريق السماوي، بوجود علاقة بينه وبين علي صقر وكيل اللاعب من أجل المساهمة في رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء والانضمام إلى بيراميدز.

 

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " اتخذت قرارا بعدم الحديث مجددا في مسألة انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز ،لكن الجميع لايزال يزج بإسمي في الوقت الحالي".

 

واضاف، " أتعجب من كابتن شوبير، خاصة وأنه في البداية ذكر أنني بعيد كل البعد عن مساعدة رمضان صبحي في الانتقال إلى النادي الاهلي، ثم عاد مجددا وزج اسمي وربط انتقال رمضان بصديقي ووكيله على صقر ".

 

وواصل، " حديث رمضان صبحي مع عمرو أديب عن علمي بمفاوضات نادي بيراميدز معه ليست جديدة، خاصة وأنني صرحت قبل ذلك في هذا الشأن".

 

واختتم، " علمت بقرار رمضان صبحي بمفاوضات نادي بيراميدز في العاشر من شهر أغسطس الماضي، ولم أكن أعلم أي شىء قبل ذلك".

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