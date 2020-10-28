نجم الزمالك السابق ينتقد الكاف ومرتضى منصور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن الكاف لم يطبق اللوائح في تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

 

وقال عبد الملك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رفضت قرار مرتضى منصور بالموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، لو كان الزمالك في وضع الرجاء لما تم تأجيل المباراة".

 

وأكمل: "لا يوجد تطبيق للوائح والقوانين في اتحاد الكرة والدليل إلغاء الهبوط في الدرجات الأدنى".

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