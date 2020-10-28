باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع زيدان

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد.





وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان تلقى اتصالاً من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان، للاستفسار عن إمكانية تدرب الفريق.





وأوضحت، أن مسؤولي النادي الباريسي يراقبون وضعية زيدان، الذي يعاني من عدم استقرار النتائج مع الميرنجي.





وبدأت فترة الشك بالنسبة لزيدان، عند هزيمتي قادش وشاختار دونيستيك في دوري الأبطال.





وعلى الرغم من حسم الكلاسيكو بنتيجة 3/1، إلا أن الانتقادات عادت مجدداً، عقب الهزيمة الثانية في دوري الأبطال على يد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.