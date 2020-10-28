مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم.

 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الأهلي يحاولون خلال الفترة الحالية تسويق السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني لا يرغب فى استمرار بادجي مع الفريق فى الموسم المقبل، وهو الأمر الذى ظهر منذ تولي الجنوب أفريقي مهمة تدريب القلعة الحمراء حيث لا يعتمد على السنغالي نهائيًا".

 

وأضاف: "الأهلي يسعي لتسويق بادجي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وسيتم عرضه على موسيماني قبل الحصول على خدماته".

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