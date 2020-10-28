تعرف علي كواليس خلاف محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم 'الفجر الفني' أنه ما تم نشره حول خلاف محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي غير صحيح وأن ماحدث أن هاتفها وقع منها علي السجادة الحمراء وذلك أثناء حرصها علي التواجد لحضور حفل فيلم "شارلي سالم" وأنها أتت متأخرة وبسبب الاستعجال وقع منها الهاتف فيما قام فراج بالإمساك به وخرجا سويا بعد الفيلم.

وأقام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة حفلا تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وهو الحفل الذي عرض فيه فيلم شارلي شابلن The Kid، بعد 100 عام من إنتاجه، وقام المايسترو أحمد الصعيدي بقيادة الفرقة الموسيقى بعزف موسيقى الفيلم مباشرة مع عرض العمل، وهو العرض الذي جاء كامل العدد.

فيلم "The Kid" وهو واحد من 6 أفلام تم إضافتهم إلى السجل الوطنى للفيلم الأمريكى وهم المهاجر (1917)، وحمى الذهب (1925)، أضواء المدينة (1931)، الأزمنة الحديثة (1936)، والدكتاتور العظيم (1940).

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