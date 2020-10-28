مارادونا في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاب كورونا





وُضع النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب فريق خمنازيا اسغريما، في الحجر الصحي على سبيل الوقاية، بعد أن ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس كورونا المستجد، كما كشفت الصحف المحلية.

وذكرت صحيفة أولي الرياضية أن أحد الحراس الشخصيين للأسطورة الأرجنتيني "استيقظ وهو يعاني من عوارض كوفيد-19 ووضع في الحجر الصحي بانتظار نتائج الفحوص".

اما صحيفة بادينا 12، فنقلت عن مصدر مقرب من مارادونا قوله "إزاء الشك وبانتظار معلومات إضافية، سيبقى مارادونا محجوراً في منزله" الكائن في لا بلاتا على بعد 65 كيلومتراً من العاصمة بوينوس ايرس.

ويحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين في 30 الحالي وهو اليوم الذي يصادف خوض فريقه خمنازيا اسغريما مباراته ضد باتروناتو، لكن تواجده في الملعب مشكوك فيه. وبحسب الصحيفة، فإن مارادونا سيخصع لفحص للكشف عن فيروس كورونا الخميس.