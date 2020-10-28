مارادونا في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاب كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


وُضع النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب فريق خمنازيا اسغريما، في الحجر الصحي على سبيل الوقاية، بعد أن ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس كورونا المستجد، كما كشفت الصحف المحلية.

 

وذكرت صحيفة أولي الرياضية أن أحد الحراس الشخصيين للأسطورة الأرجنتيني "استيقظ وهو يعاني من عوارض كوفيد-19 ووضع في الحجر الصحي بانتظار نتائج الفحوص".

 

اما صحيفة بادينا 12، فنقلت عن مصدر مقرب من مارادونا قوله "إزاء الشك وبانتظار معلومات إضافية، سيبقى مارادونا محجوراً في منزله" الكائن في لا بلاتا على بعد 65 كيلومتراً من العاصمة بوينوس ايرس.

 

ويحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين في 30 الحالي وهو اليوم الذي يصادف خوض فريقه خمنازيا اسغريما مباراته ضد باتروناتو، لكن تواجده في الملعب مشكوك فيه. وبحسب الصحيفة، فإن مارادونا سيخصع لفحص للكشف عن فيروس كورونا الخميس.

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه