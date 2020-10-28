أروى جودة تخطف الانظار بأناقتها وكلمة السر شقيقتها والماسك!

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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خطفت الفنانة أروى جودة، الأنظار منذ ظهورها في افتتاح " مهرجان الجونة السينمائي" حتي اليوم الخامس حيث حرصت على تألقها في الأربع أيام الماضية من المهرجان.

وارتدت "جودة" في حفل الافتتاح فستان مميز وارتدت "اليشامسك" بأنامل شقيقتها لمياء جودة كما ارتدت اليوم ايضا فستان باللون الأبيض والأسود وحرصت على ارتداء كمامة مزخرفة بنفس ألوان الفستان.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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