ليس بيراميدز.. تفاصيل جديدة بشأن وجهة إيهاب جلال المقبلة

كشف تامر النحاس وكيل ايهاب جلال مدرب المقاصة السابق حقيقى قيادته فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ايهاب جلال يتواجد في أمريكا مع نجله وسيعود يوم ٣ أو ٥ نوفمبر المقبل.

وتابع، أنه لا توجد مفاوضات مع سيراميكا من قريب أو بعيد موضحا أن جلال سيعود من امريكا ويقود أحد أندية الدوري الممتاز.





وكان إيهاب جلال قد ارتبط بتولي المهمة الفنية لفريق بيراميدز، بعد رحيله عن المقاصة في سبتمبر الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.