زيدان يعلق على تعادل ريال مدريد المثير أمام مونشنجلادباخ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن عدم رضاه بتعادل فريقه مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء الثلاثاء، بهدفين لمثلهما، خارج القواعد.

 

و عاد الريال بنقطة ثمينة من ميدان جلادباخ بعدما سجل هدفين متتاليين في الرمق الأخير من اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

و يرى زيدان أنت نتيجة التعادل غير عادلة مؤكداً أن فريقه يستحق الفوز بالنقاط الثلاث بناءً على ما قدمه اللاعبون في الميدان.

 

و صرح مدرب الريال حسبما نشرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية قائلاً ” رد فعلنا كان جيد ، الشوط الأول كان جيداً للغاية و لكن المنافس استغل أحد أخطائنا وسجل الهدف الأول، و رغم ذلك كنا نفكر في العودة حتى بعد تسجيلهم للهدف الثاني”.

 

و أضاف زيدان ” شخصية الفريق كانت الفيصل في العودة للقاء ، لسنا سعداء بالنتيجة ولكني راض عن أداء اللاعبين، نريد دوماً الفوز”.

 

و استطرد المدرب الفرنسي ” كنا نستحق أكثر من التعادل اليوم ، و نعود بنقطة ثمينة لقواعدنا وعلينا الاستمرار في العمل “.

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