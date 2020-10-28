زيدان يعلق على تعادل ريال مدريد المثير أمام مونشنجلادباخ
عبر المدرب الفرنسي
زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن عدم رضاه بتعادل فريقه
مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء الثلاثاء، بهدفين لمثلهما، خارج القواعد.
و عاد الريال بنقطة
ثمينة من ميدان جلادباخ بعدما سجل هدفين متتاليين في الرمق الأخير من اللقاء الذي جمع
الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
و يرى زيدان أنت
نتيجة التعادل غير عادلة مؤكداً أن فريقه يستحق الفوز بالنقاط الثلاث بناءً على ما
قدمه اللاعبون في الميدان.
و صرح مدرب الريال
حسبما نشرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية قائلاً ” رد فعلنا كان جيد ، الشوط الأول
كان جيداً للغاية و لكن المنافس استغل أحد أخطائنا وسجل الهدف الأول، و رغم ذلك كنا
نفكر في العودة حتى بعد تسجيلهم للهدف الثاني”.
و أضاف زيدان
” شخصية الفريق كانت الفيصل في العودة للقاء ، لسنا سعداء بالنتيجة ولكني راض عن أداء
اللاعبين، نريد دوماً الفوز”.
و استطرد المدرب
الفرنسي ” كنا نستحق أكثر من التعادل اليوم ، و نعود بنقطة ثمينة لقواعدنا وعلينا الاستمرار
في العمل “.