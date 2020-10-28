ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن الأمن المصري طلب تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر إقامتها في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " لدي المعلومات بأن الأمن المصري طلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتم حسم القرار حتي هذه اللحظة".

واضاف،" الأمن المصري طلب تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا إلي التاسع من شهر نوفمبر المقبل، بدلا من السادس، لكن الكاف لم يحسم القرار".

ونجح النادي الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الانتصار علي نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي ذهابا إيابا، لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك في مباراة نصف النهائي.