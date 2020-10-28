أحمد "العوضي" يكشف حقيقة "الراجل اللي وراه في الصورة"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

علق الفنان أحمد العوضي، على صورته برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز التي اشتهرت خلال السوشيال ميديا، قائلًا: "أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا كان مع مراته بيتعشو"، نافيًا بذلك ما أشيع بشأن وجود هذا الزوج برفقة صديقته.
وأضاف في تصريحات إعلامية: "الراجل بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته، فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلوا يتعشو في سلام".

وأكد:"أنا أعتذرت للرجل بسبب واقعة التنمر التى تعرض لها الرجل من متابعي السوشيال ميديا".

أخبار تهمك

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتحاد جدة يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه