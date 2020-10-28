أحمد "العوضي" يكشف حقيقة "الراجل اللي وراه في الصورة"





علق الفنان أحمد العوضي، على صورته برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز التي اشتهرت خلال السوشيال ميديا، قائلًا: "أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا كان مع مراته بيتعشو"، نافيًا بذلك ما أشيع بشأن وجود هذا الزوج برفقة صديقته.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "الراجل بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته، فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلوا يتعشو في سلام".





وأكد:"أنا أعتذرت للرجل بسبب واقعة التنمر التى تعرض لها الرجل من متابعي السوشيال ميديا".



