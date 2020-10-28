وكيل رمضان صبحي يكشف حقيقة تدخل إكرامي للانتقال لبيراميدز

كشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عن حقيقة تدخل شريف إكرامي في انضمام اللاعب لصفوف الفريق السماوي، ورفضه فكرة استكمال مسيرته مع النادي الأهلي.

وقال صقر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " شريف إكرامي لم يتدخل اطلاقا في المفاوضات بين رمضان صبحي ونادي بيراميدز وعلم مؤخرا بالمفاوضات عندما اقرب الأمر من الحسم".

وأضاف، " أمير توفيق أول من علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي من أجل الحصول على خدماته، بالتأكيد علمه بالمفاوضات كان أمر مهم من أجل تسريع المفاوضات وحسم الأمور لصالح الأهلي، لكنها حسمت في النهاية لصالح نادي بيراميدز".

وواصل، " أنا المسئول عن حديث رمضان صبحي بالكامل مع عمرو اديب، والحلقة لم يكن مرتب لها على الإطلاق، وهذا كان موعدها الأساسي ".

وتابع، "مفاوضات النادي الأهلي تأخرت في حسم صفقة انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى النادي، وهو مادفع بيراميدز لإنهاء الصفقة".

واختتم،" رمضان صبحي مازال يفكر في الاحتراف الخارجي، وادارة بيراميدز على علم بذلك، لكن لن يتم السماح برحيله قبل التألق وإثبات ذاته".