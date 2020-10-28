مشاهدات مرتفعة للإعلان التشويقي لأغنية الهضبة الجديدة "الجو جميل" في وقت قياسي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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طرح النهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "الجو جميل" والتي ستطرح كاملة خلال الفترة القادمة

ونجح البرومو في تسجيل أكثر من 500 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

لأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر البرومو قائمة  الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.


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