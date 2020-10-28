شركة التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا: النتائج مطمئنة.. والمتطوعون وصلوا إلى 42 ألف (فيديو)

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أوضح الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة الأبحاث المسئولة عن التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، أن هناك 3 آلاف متطوع في مصر خضعوا لتجارب لقاح كورونا، موضحًا أن عدد المتطوعين لتجارب اللقاح وصل إلى 42 ألف شخص على مستوى العالم.



وأضاف "مصطفى" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك متابعة لحظية بالتليفون مع المتطوعين لتجارب لقاح كورونا، لافتًا إلى أن هناك زيارات بالموقع البحثي أيضًا للتأكد من سلامة المتطوع لمدة عام.



وأشار إلى أن المتطوع يحصل على بعض التعليمات والإرشادات التي يقوم باستكمال البيانات بها للتعرف على مدى تأثير اللقاح على المتطوع من حيث درجات الحرارة أو ظهور أي آثار جانبية أخرى، موضحًا أن المتطوعين يتم تقسيمهم بشكل عشوائي ويتم حقن بعضهم باللقاح والآخرين باللقاح الوهمي ولمدة عام يتم متابعة أوضاعهم وما إذا كانوا سيصابون بالفيروس من عدمه، مؤكدًا أن النتائج حتى الآن مطمئنة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسك رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم "الواتساب" "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.