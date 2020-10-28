نشرة حوادث "الفجر".. محامي هدير الهادي: البراءة حتمية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
لقى شاب مصرعه في مشاجرة دامية مع آخرين بمنطقة عزبة النصر بالبساتين.

قال الدكتور عصام الطباخ محامي هدير الهادي فتاة "التيك توك"، عقب صدور الحكم عليها اليوم، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بأنه يحترم أحكام القضاء ولا يحق لنا قانونا التعليق على الأحكام القضائية، وأن المشرع منحنا حق التعليق على الأحكام أمام محكمة الاستئناف، وغدًا سيتم الطعن في الحكم وستتحدد جلسة عاجلة لنظر الاستئناف.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

أمرت النيابة العامة بحبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمنطقة الخانكة، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية كما طالبت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

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