نشرة حوادث "الفجر".. محامي هدير الهادي: البراءة حتمية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

قال الدكتور عصام الطباخ محامي هدير الهادي فتاة "التيك توك"، عقب صدور الحكم عليها اليوم، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بأنه يحترم أحكام القضاء ولا يحق لنا قانونا التعليق على الأحكام القضائية، وأن المشرع منحنا حق التعليق على الأحكام أمام محكمة الاستئناف، وغدًا سيتم الطعن في الحكم وستتحدد جلسة عاجلة لنظر الاستئناف.





بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



