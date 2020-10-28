مبروك عطية: ما أساء للنبي إلا أمته التي تخلفت (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن حوادث الإساءة للنبي ستتكرر، ولكن الحل ليس عسير، مشيرًا إلى أنه يجب أن نحول غضبنا على الإساءة للرسول إلى إنتاج وعمل.





وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المجتمع لا يقدر الناس لدينها، وغنما يقدرهم لأنهم أشخاص منتجين، مؤكدا أن الاجتهاد في العمل وتحقيق التقدم هو أكبر رد على منتقدي الإسلام.



