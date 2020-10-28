منتجة فلسطينية تفوز بجائزة مجلة "فارايتي"





فازت المنتجة الفلسطينية مي عودة بجائزة مجلة "فارايتي" الأمريكية المتخصصة في مجال الترفيه لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.





وتسلمت عودة الجائزة خلال احتفال أقيم على هامش أنشطة مهرجان الجونة السينمائي المستمر في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر.





ويعرض المهرجان في دورته الرابعة فيلم "200 متر" من إنتاج مي عودة وإخراج أمين نايفة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.





وقالت عودة بعد تسلم الجائزة: "أعتبر الجائزة واحدة من أهم الجوائز في مجال السينما حول العالم، سعيدة بتسليمها لي في مهرجان الجونة السينمائي، المهرجان الذي احتضن مشروع فيلم "200 متر" عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة أولية".





وأضافت: "سعيدة جدا لأني امرأة منتجة ولأول مرة أنتج فيلما طويلا، وفخورة بأن هناك تقديرا لدور المنتج حيث تجري العادة على إعطاء التقدير للمخرج بشكل أكبر... أحب أن أهدي هذه الجائزة لأهلي الذين ما زالوا لا يعرفون ما أفعله في الحياة، وكل من شاركوني العمل من المنتجين في كل البلاد".







