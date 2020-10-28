اتحاد جدة يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف أحمد صادق المتحدث باسم فريق اتحاد جدة السعودي، عن حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي المصري، وأشار إلى أن أيضاً امكانيات احمد حجازي المنضم حديثاً للفريق.

 

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حجازي لاعب كبير واضافة للفريق ومدافع صلب، والجميل انه عاد لموطنه"

  

واضاف: انضمام احمد حجازي جاء بعد انطباق مواصفات معينة نحتاجها في المدافع المطلوب، والصفقة جاءت بناءا على رغبة الطرفين.

 

وعن ما يتردد حول التفاوض مع كهربا واليو ديانج قال: لا مجال لضم لاعبين، لقد اغلق القيدهنا ، مع كامل احترامنا لكهربا وديانج.

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