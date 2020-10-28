التضامن: لدينا قاعدة بيانات تضم 32 مليون مواطن هم الأكثر فقراً

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تولى ملف الأسر الأكثر فقرًا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال عدة برامج، مضيفة: "قاعدة البيانات تضم 32 مليون مواطن الأكثر فقرًا يحتاجون لقواعد الحماية الاجتماعية".

وأضافت الوزيرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة تسعى دائمًا إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أنه لن يتم التهاون في تزوير بيانات تكافل وكرامة، وتابعت:" لن نقبل أن يزو أحد في أوضاعه المادية والاجتماعية.. وسنسعى دائمًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبالأخص للأطفال في ملفى الصحة والتعليم ".

وشددت نيفين القباج"، على أن الوزارة تطمح في دخول القطاع الخاص مع الدولة لدعم الطلاب غير القادرين.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن مناقشة عدة ملفات، وعلى رأسهم ملف الحضانات وتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تسعى للحد من الفقر، حيث هناك علاقة وثيقة بين قلة التعليم والفقر.

وأشارت "القباج"،، إلى أن هناك 11 ألف حضانة غير مرخصة، إلى جانب 14 ألف حضانة مرخصة، منوهة بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لأنها مرحلة بناء الطفل، مع حل مشكلة الحضانات غير المرخصة وإصدار تراخيص مؤقتة لهم، والعمل على زيادتها في المناطق المستحدثة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الرئيس وجه بعدم حرمان أي فئة من التعليم مهما كانت الظروف، منوهة بأن الحكومة خصصت مليار جنيه للطلاب لاستكمال التعليم، منوهة بأن الرئيس وجه بإعفاء كافة طلاب "تكافل وكرامة" من مصروفات الجامعة.

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