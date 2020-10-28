حسن الرداد عن منع التلاميذ من التعليم بسبب المصروفات: "اغتيال معنوي"

قال الفنان حسن الرداد، إنه انفعل بشدة عندما شاهد منع فتاتين من دخول المدرسة بسبب عدم قدرة والدهم دفع المصروفات الدراسية لهما، مشددًا على أن المجتمع المصري به مشاكل عدة مثل باقي المجتمعات الأمر الذى يستدعى تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام والفن، من أجل معالجتها، مشددًا على أن منع التلاميذ من دخول المدرسة بسبب المصروفات هو قهر نفسى واغتيال معنوي .





وأضاف "الرداد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطفلتين اللاتي منعتا من دخول المدرسة لن ينسيا هذا المشهد طيلة عمرهما، وسيترك ذلك أثر سلبى عليهما بسبب الإحراج الذى تعرضا له.





ووجه "الرداد"، الشكر للإعلامي وائل الإبراشي ، على تناوله هذه القضية، كون قضية في غاية الأهمية، متابعا: "أنا وبتابع الحلقة أمس وشفت الفيديو انفعلت بشدة وكتبت بوست هو بمثابة صرخة لقضية يجب أن يكون لها حل فورى".



