مصدر لأحمد موسى: مد فترة التصالح بمخالفات البناء لمدة شهر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدر مسئول كشف أنه سيتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى نهاية نوفمبر.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "اطلبوا وطلباتكم مجابة واحنا صوتكم وهنوصله اللي انتو عاوزينه".

وأردف موسى أنه تم تأجيل موعد التصالح من 30 سبتمبر حتى 30 أكتوبر وأخيرا 30 نوفمبر "عشان تعرفوا أنه لا يوجد من يريد مضايقة الناس بل هناك من يريد راحة المواطنين وإعطاء الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم".

وكان الإعلامي أحمد موسى ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر بعد الإقبال الذي تشهده مراكز التقديم ومناشدات المواطنين لبرنامج على مسئوليتي.


وأضاف "موسى"، أن الإقبال كبير على التصالح وسيكون المد لمدة شهر امرا مناسبا للجميع على أن يكون المد الأخير قائلا:"عايزين نراضي الناس".

وتابع أحمد موسى عندما يتم منح مهلة لمدة شهر آخر سيكون فرصة جيدة للمواطنين والحكومة في ظل طلب من المواطنين بمد المهلة لتخفيف الضغط بالمحافظات لتزامن دخول المدارس مع الجامعات والتصالح وحتى يتسنى للبعض توفير المبالغ المطلوبة والأوراق التي يحتاجها الملف.

واكد موسى أن التسهيلات متوفرة وتم إلغاء بعض الأوراق وتقليص الطلبات على الأوراق الضرورية فقط والمد سيكون في صالح المواطنين والحكومة خاصة أن الوزارة تستمع دائما لصوت الناس

أخبار تهمك

يحيى الفخراني يتدخل لفض الاشتباك بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن!

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ أقل من ساعة

مبروك عطية: ما أساء للنبي إلا أمته التي تخلفت (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه