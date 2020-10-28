مصدر لأحمد موسى: مد فترة التصالح بمخالفات البناء لمدة شهر

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدر مسئول كشف أنه سيتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى نهاية نوفمبر.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "اطلبوا وطلباتكم مجابة واحنا صوتكم وهنوصله اللي انتو عاوزينه".



وأردف موسى أنه تم تأجيل موعد التصالح من 30 سبتمبر حتى 30 أكتوبر وأخيرا 30 نوفمبر "عشان تعرفوا أنه لا يوجد من يريد مضايقة الناس بل هناك من يريد راحة المواطنين وإعطاء الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم".



وكان الإعلامي أحمد موسى ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر بعد الإقبال الذي تشهده مراكز التقديم ومناشدات المواطنين لبرنامج على مسئوليتي.





وأضاف "موسى"، أن الإقبال كبير على التصالح وسيكون المد لمدة شهر امرا مناسبا للجميع على أن يكون المد الأخير قائلا:"عايزين نراضي الناس".



وتابع أحمد موسى عندما يتم منح مهلة لمدة شهر آخر سيكون فرصة جيدة للمواطنين والحكومة في ظل طلب من المواطنين بمد المهلة لتخفيف الضغط بالمحافظات لتزامن دخول المدارس مع الجامعات والتصالح وحتى يتسنى للبعض توفير المبالغ المطلوبة والأوراق التي يحتاجها الملف.



واكد موسى أن التسهيلات متوفرة وتم إلغاء بعض الأوراق وتقليص الطلبات على الأوراق الضرورية فقط والمد سيكون في صالح المواطنين والحكومة خاصة أن الوزارة تستمع دائما لصوت الناس

