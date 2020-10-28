الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذه الظاهرة



طقس الأربعاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة.