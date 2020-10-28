محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ميتييلاند 2-0 بدوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

حقق فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على ضيفه ميتييلاند الدنماركي 2 - صفر بصعوبة، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل أتالانتا الإيطالي مع أياكس الهولندي 2 - 2 .

 

على استاد "آنفيلد" في ليفربول ، عانى أصحاب الأرض من غياب عدد من نجومهم الأساسيين عن التشكيلة الأساسية لكنهم انتزعوا فوزا ثمينا ليكون الانتصار الثاني على التوالي لأصحاب القميص الأحمر.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام أتالانتا وظل ميتييلاند في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدف التقدم في الدقيقة 55 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

وعلى استاد "جيويس" في بيرغامو ، رفض أتالانتا أن يفسد الضيوف احتفال الفريق بخوض أول مباراة له في دوري الأبطال على هذا الملعب ، وانتزع أتالانتا تعادلا ثمينا 2 - 2 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة فيما حصد أياكس أول نقطة له في هذه المجموعة وظل في المركز الثالث.

 

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما دوشان تاديتش ولاسينا تراوري في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و38 .

 

وفي الشوط الثاني ، رد أتالانتا بقوة وسجل هدفين بتوقيع الكولومبي الدولي دوفان زاباتا في الدقيقتين 54 و60 .

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ أقل من ساعة

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ ساعة و نصف

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

08:42 م

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه