جومانا مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة!

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements

نشرت النجمة السورية جومانة مراد مقطع فيديو لها من كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 وظهرت جومانة بالمقطع وهي تفاجئ جمهورها بأنها أمسكت بالعكيد " أبو شهاب " وهو الفنان سامر المصري متهمة إياه بخيانتها وعنونت الفيديو : " شريفة و أبو شهاب اشتقتولنا".

وأظهرت جومانة النجم سامر المصري مع إحدى الزميلات متهمة إياه بالخيانة ليخبرها بأنها مذيعة وأنه يقوم بلقاء تلفزيوني معها وختمت الفيديو ضاحكة: "يالله شو بحبو".

أخبار تهمك

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ ساعة الا ربع

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ 43 دقيقة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

08:42 م

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه