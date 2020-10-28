جومانا مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة!





نشرت النجمة السورية جومانة مراد مقطع فيديو لها من كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وظهرت جومانة بالمقطع وهي تفاجئ جمهورها بأنها أمسكت بالعكيد " أبو شهاب " وهو الفنان سامر المصري متهمة إياه بخيانتها وعنونت الفيديو : " شريفة و أبو شهاب اشتقتولنا".



