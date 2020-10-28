جومانا مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة!
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
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نشرت النجمة السورية جومانة مراد مقطع فيديو لها من كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
وظهرت جومانة بالمقطع وهي تفاجئ جمهورها بأنها أمسكت بالعكيد " أبو شهاب " وهو الفنان سامر المصري متهمة إياه بخيانتها وعنونت الفيديو : " شريفة و أبو شهاب اشتقتولنا".
وأظهرت جومانة النجم سامر المصري مع إحدى الزميلات متهمة إياه بالخيانة ليخبرها بأنها مذيعة وأنه يقوم بلقاء تلفزيوني معها وختمت الفيديو ضاحكة: "يالله شو بحبو".