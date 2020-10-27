الأهلي يرفض المخاطرة بنجمه في لقاء طلائع الجيش

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يرفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، المخاطرة بنجم الفريق، خلال اللقاء المقبل للأهلي ضد طلائع الجيش، والمقررة السبت المقبل 31 أكتوبر.


وواجه الأهلي، بطل الدوري، نظيره طلائع الجيش في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بملعب "الأهلي وي السلام".


وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الظهير الأيسر علي معلول، نجم الفريق، تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.


وأوضح، أن الجهاز الفني لن يشرك معلول في اللقاء، خشية تعرضه للإصاية، قبل اللقاء المرتقب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 6 نوفمبر المقبل.


ومن المقرر أن يعتمد موسيماني على اللاعب محمود وحيد، أو الدفع بالظهير الصاعد محمد شكري، خلال اللقاء.

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