وزيرة التضامن: قانون الأسرة سيرى النور قريباً

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على وفاة طفل رضيع بعد تركه من قبل والديه 9 أيام داخل المنزل بمدينة طوخ، قائلة: "هذا، إجرام صريح ونطالب بتطبيق قانون العقوبات كون الطفل ليس ملكية خاصة، بل له حق مدنى وإنساني وفى النهاية هو بن مصر كلها.. عيب علينا كمجتمع أن نصمت على هذا".





وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن على الأسر التي تسطيع رعاية أطفالها أن تسلمهم للوزارة، معقبة: "مش قادرين يسلمو الطفل لينا.. لكن يسبوا الطفل يموت بسبب العند!!"





ولفتت الوزيرة إلى أنها ستعمل على قانون يجرم عدم إلحاق الطفل بالتعليم، لافتة إلى أن قانون الأسرة الذى تقدم به المجلس القومي للمرأة تم مراجعته مع الجهات المعنية وسيرى النور قريبًا.





في سياق آخر، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن مناقشة عدة ملفات، وعلى رأسهم ملف الحضانات وتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تسعى للحد من الفقر، حيث هناك علاقة وثيقة بين قلة التعليم والفقر.





وأشارت "القباج"،، إلى أن هناك 11 ألف حضانة غير مرخصة، إلى جانب 14 ألف حضانة مرخصة، منوهة بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لأنها مرحلة بناء الطفل، مع حل مشكلة الحضانات غير المرخصة وإصدار تراخيص مؤقتة لهم، والعمل على زيادتها في المناطق المستحدثة.



