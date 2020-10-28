وزيرة التضامن: قانون الأسرة سيرى النور قريباً

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على وفاة طفل رضيع بعد تركه من قبل والديه 9 أيام داخل المنزل بمدينة طوخ، قائلة: "هذا، إجرام صريح ونطالب بتطبيق قانون العقوبات كون الطفل ليس ملكية خاصة، بل له حق مدنى وإنساني وفى النهاية هو بن مصر كلها.. عيب علينا كمجتمع أن نصمت على هذا".

وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن على الأسر التي تسطيع رعاية أطفالها أن تسلمهم للوزارة، معقبة: "مش قادرين يسلمو الطفل لينا.. لكن يسبوا الطفل يموت بسبب العند!!"

ولفتت الوزيرة إلى أنها ستعمل على قانون يجرم عدم إلحاق الطفل بالتعليم، لافتة إلى أن قانون الأسرة الذى تقدم به المجلس القومي للمرأة تم مراجعته مع الجهات المعنية وسيرى النور قريبًا.

في سياق آخر، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن مناقشة عدة ملفات، وعلى رأسهم ملف الحضانات وتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تسعى للحد من الفقر، حيث هناك علاقة وثيقة بين قلة التعليم والفقر.

وأشارت "القباج"،، إلى أن هناك 11 ألف حضانة غير مرخصة، إلى جانب 14 ألف حضانة مرخصة، منوهة بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لأنها مرحلة بناء الطفل، مع حل مشكلة الحضانات غير المرخصة وإصدار تراخيص مؤقتة لهم، والعمل على زيادتها في المناطق المستحدثة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الرئيس وجه بعدم حرمان أي فئة من التعليم مهما كانت الظروف، منوهة بأن الحكومة خصصت مليار جنيه للطلاب لاستكمال التعليم، منوهة بأن الرئيس وجه بإعفاء كافة طلاب "تكافل وكرامة" من مصروفات الجامعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة طفل السيسي الرئيس التضامن

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشارة وزيرة التضامن: 1000 حضانة غير مرخصة في القاهرة فقط

"نيفين القباج".. ضمن أبرز المرشحين لوزارة التضامن (بروفايل)

"التضامن": إطلاق بوابة إلكترونية لجميع الحضانات في مصر قريبا

"التضامن" تطالب الأسر بمراقبة التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

التضامن: عرض أفلام لذوي الإعاقة بساقية الصاوي

تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة.. تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزيرة التضامن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه