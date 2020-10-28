الإسكان الاجتماعي: نستهدف استيعاب أغلب فئات الدخل (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه منذ بداية تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي وهناك أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم تخصيص الطوابق الأرضية لهم، بالإضافة إلى أنه يتم تخصيص الأسبوع الأول من الحجز لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأشارت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم طرحوا 100 ألف وحدة سكنية، ومساحة الوحدة السكنية 90 مترا لمحدودي الدخل في 12 مدينة جديدة، وسعر الوحدة 310 ألف جنيه، لافتا إلى أنهم يدعمون الوحدة بنحو 60 ألف جنيه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنهم طرحوا 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل في 11 مدينة، لافتة إلى أنهم يستهدفون استيعاب أغلب فئات الدخل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مي عبدالحميد بوابة الفجر الفجر الإسكان الاجتماعي

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