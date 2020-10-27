الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قرر مسئولو النادي الأهلي وقف المفاوضات مع إنبي، بشأن ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسامه جلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

يأتي ذلك بسبب مغالاة إنبي في الجانب المادي، بالإضافة إلى التعاقد مع بدر بانون، قائد الرجاء المغربي، وأحمد رمضان بيكهام، من وادي دجلة.

ويهدف موسيماني لإتاحة فرص لعدد كبير من اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل، والذي يتواجد في مقدمتهم محمد عبدالمنعم، المدافع المعار لسموحة، والعربي بدر وشادي رضوان بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الناشئين.

جدير بالذكر أن موسيماني عقد اجتماعا مع التشيكي ميشال بروكيتش، من أجل التعرف على أبرز اللاعبين الشباب لضمهم للفريق الأول والتعرف على مستواهم.

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