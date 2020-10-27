تحديد بديل ديباي في برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني إتفق مع إدارة النادي الكتالوني على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه في حال عدم التمكن من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هذا اللاعب هو هولندي آخر وهو دونييل مالين نجم هجوم فريق بي إس في آيندهوفن.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مالين البالغ من العمر 21 عامًا مركزه الأساسي رأس حربة صريح ويجيد أيضًا اللعب كجناح على الجهتين اليمنى واليسرى.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالين شارك مع ايندهوفن حتى الآن في 80 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 33 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.



