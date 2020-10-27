تحديد بديل ديباي في برشلونة
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:31 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني إتفق مع إدارة النادي الكتالوني على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه في حال عدم التمكن من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هذا اللاعب هو هولندي آخر وهو دونييل مالين نجم هجوم فريق بي إس في آيندهوفن.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مالين البالغ من العمر 21 عامًا مركزه الأساسي رأس حربة صريح ويجيد أيضًا اللعب كجناح على الجهتين اليمنى واليسرى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالين شارك مع ايندهوفن حتى الآن في 80 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 33 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.