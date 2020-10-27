باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

طالب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بضم الثنائي أسامة جلال مدافع إنبي وعماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" باتشيكو يريد جلال ودونجا لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، وهناك لاعب ثالث وهو رجب بكار، خاصة بعد انسحاب الأهلي من التعاقد معه في الفترة الماضية".





وأضاف: "رجب بكار ودونجا قاموا بالتوقيع لنادي الزمالك، في وقت سابق، وسيتم التفاوض مع بيراميدز خلال الفترة الماضية".





وأكمل:" الأهلي كان يريد ضم بكار لتعويض أحمد فتحي لكن تم صرف النظر عن ضمه".





وواصل: "باتشيكو يرى أن دونجا من أهم الصفقات وسيكون له دور كبير، ليكون مع فرجاني ساسي وطارق حامد خاصة أن الزمالك يعاني في غياب الثنائي".





وحول موقف أسامة جلال، قال:" المفاوضات توقفت بين الأهلي وإنبي بسبب المقابل المالي، ومن حق النادي البترولي طلب الرقم الذي يراه مناسبا، وتم تجميد الحديث بين الناديين خاصة بعد اقتراب أحمد رمضان بيكهام".





وأكمل: "ما يعطل إعلان الأهلي عن ضم بيكهام هو انتهاء الموسم الجاري، ودجلة يريد أيضا بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، لكن لم يتم الاتفاق معهم على المقابل المالي، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان بسببه عن الصفقة".



