"نجدة الطفل": توجيه تهمة القتل العمد للأب والأم في واقعة رضيع طوخ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال صبري عثمان، مدير خط النجدة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على مصرع طفل رضيع بعد تركه من قبل والديه 9 أيام داخل المنزل بمدينة طوخ، إن "النيابة العامة وجهت تهمت القتل العمد للأب والأم وفي حال ثبوت عنصر سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة لهما هي الإعدام".

وأضاف "عثمان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة انتهت منذ قليل ووجهت تهمة القتل العمد للوالدين.

وشدد "عثمان"، على أن الأب والأم مذنبان، موضحًا أن الخلافات التي وقعت بين الزوج والزوجة جعلهما يتركان طفل رضيع لمدة 9 أيام حتى مات في المنزل، متابعا: "الزوجة قالت أنها تركت الطفل الرضيع لوالده وذهبت إلى بيت والده والزوج يقول أنه ذهب للعمل الذى يظل فيه لأيام واعتقد أن الزوجة ذهبت لشراء شيء وستعود مرة أخرى للمنزل".

وأكد "عثمان"، أن الجريمة بها فقدان مشاعر الأبوة والأمومة بالإضافة إلى عدم إحساس بالمسئولية، وهى جريمة لا إنسانية.

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رضيع طوخ بوابة الفجر الفجر الإعدام

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