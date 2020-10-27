إسرائيل تعلن عن الجولة الثانية من مباحثات ترسيم المياه مع لبنان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:25 م
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
وكالات
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أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن بعثتها للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستعقد غدا اللقاء الثاني مع الجانب اللبناني في قاعدة اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان.

 

وأشار بيان الوزارة إلى أن اللقاء سيعقد بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر، حيث أوضحت، أن البعثة التي عينها وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، سيترأسها مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء المختصين، بالإضافة إلى ممثلي رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

 

ونوهت، إلى أن "الهدف من هذه اللقاءات، هو النظر في احتمال التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة"،وشددت على أنه "من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس".

 

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مطلع أكتوبر الجاري، أنه "تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل".

 

وأكد بري، أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

 

وقال: "الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان".

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