قائد القوات البحرية: الجيش المصري قوي ورادع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الجيش المصري قوي ورادع، ولديه القدرة على ردع أي معتدي على حقوق مصر في أي مكان، مضيفًا أن خط سرت –الجفرة أصبح خطًا استراتيجيًا للقوات المسلحة بكل أفرعها، وتم وضع كافة السيناريوهات، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سرت-الجفرة خط أحمر.

وتابع قائد القوات البحرية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن البحرية المصري لديها التزامات لتأمين خط سرت والجفرة بالتعاون مع القوات الجوية، معقبًا: "الأسلحة البحرية تنسق بشكل كامل لتأمين الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ولفت إلى أن القوات البحرية تؤمن فقناة السويس ابتداء من مضيق بتاب المندب، وتعمل على استقرار الأمن البحر في الملاحة في البحر الأحمر بالكامل، مضيفًا أن مصر افتتحت قاعدة برنيس البحرية على البحر الأحمر، وتعتبر هذه القاعدة نقطة ارتكاز استراتيجي لكل أسلحة القوات المسلحة. 

هذا، وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن مواجهة مصر للإرهاب في ليبيا يصب في أمن مصر، حيث أنه لو استقرت الجماعات الإرهابية في ليبيا سيهددون الأمن المصري.

وأشار "سالم"، إلى أن مصر نجحت في تدمير 10 آلاف سيارة تحمل إرهابيين منذ 2011 وحتى العام الماضي كانت تحاول عبور الحدود، مؤكدا أن من حق مصر تأمين حدودها.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصف خط "سرت الجفرة" بالخط الأحمر، لأن هذه المنطقة تبعد عن مصر نحو 1000 كيلو متر، معقبا: "إذا القوات الإرهابية وصلت لهذا الخط خلال يومين تلاتة ممكن يوصلوا لحدودنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوات الجويه الفجر الجيش المصري

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يرفع علم مصر على قاعدة برنيس العسكرية

رئيس الاستطلاع الأسبق: قاعدة برنيس العسكرية لها أهداف محددة (فيديو)

أول تعليق من السيسي على مناورة قادر 2020 (فيديو)

لبنى عسل: قاعدة برنيس شهدت ظهور أسلحة لأول مرة

خبير أمني: ترتيب مصر العسكري سيتغير بعد المناورة قادر 2020

سمير فرج عن افتتاح "قاعدة برنيس": يوم مهم في تاريخ مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه