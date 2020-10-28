قائد القوات البحرية: الجيش المصري قوي ورادع

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الجيش المصري قوي ورادع، ولديه القدرة على ردع أي معتدي على حقوق مصر في أي مكان، مضيفًا أن خط سرت –الجفرة أصبح خطًا استراتيجيًا للقوات المسلحة بكل أفرعها، وتم وضع كافة السيناريوهات، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سرت-الجفرة خط أحمر.





وتابع قائد القوات البحرية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن البحرية المصري لديها التزامات لتأمين خط سرت والجفرة بالتعاون مع القوات الجوية، معقبًا: " الأسلحة البحرية تنسق بشكل كامل لتأمين الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي".





ولفت إلى أن القوات البحرية تؤمن فقناة السويس ابتداء من مضيق بتاب المندب، وتعمل على استقرار الأمن البحر في الملاحة في البحر الأحمر بالكامل، مضيفًا أن مصر افتتحت قاعدة برنيس البحرية على البحر الأحمر، وتعتبر هذه القاعدة نقطة ارتكاز استراتيجي لكل أسلحة القوات المسلحة.





هذا، و أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن مواجهة مصر للإرهاب في ليبيا يصب في أمن مصر، حيث أنه لو استقرت الجماعات الإرهابية في ليبيا سيهددون الأمن المصري.





وأشار "سالم"، إلى أن مصر نجحت في تدمير 10 آلاف سيارة تحمل إرهابيين منذ 2011 وحتى العام الماضي كانت تحاول عبور الحدود، مؤكدا أن من حق مصر تأمين حدودها.



