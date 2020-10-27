تصريحات مدوية من بارتوميو بعد استقالته

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
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خرج جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بتصريحات مدوية بعد إعلان استقالته من رئاسة النادي بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وقال بارتميو في تصريحاته اليوم خلال مؤتمر صحفي: القرار الأسهل بعد الهزيمة في دوري الأبطال كانت الاستقالة. لكننا قررنا البقاء لاتخاذ قرارات صعبةبارتوميو: منذ 2004، استمتع الجمهور البرشلوني بحقبة غير مسبوقة، في كرة القدم الأوروبية. جددنا حقبًا عديدة، مع مدربين ولاعبين، فزنا بـ34 لقبًا، 22 منها كانت خلال الإدارة الحالية في آخر 10 سنوات.

واضاف: لا يمكننا أن ندعو إلى تصويت بحجب الثقة في الظروف الحالية. للحفاظ على صحة الجميع. ولهذا السبب اتخذنا القرار بعدم الدعوة للتصويت وتقديم الإستقالة.

وتابع: الحكومة الكتالونية رفضت قرار تأجيل الانتخابات. ولم يفكروا بعواقب هذا القرار لم يقبلوا إقتراحنا بتأجيل التصويت 15 يوم لإعداد الأمور اللوجستية

وواصل: الدليل على اننا لسنا متمسكين في مناصبنا هو أننا دعونا إلى انتخابات مبكرة في مارس لقد تعرضت أنا وزملائي للاهانة والتهديد وحتى عائلتي.

واردف: بعد الـ8-2 كان أسهل خيار هو الإستقالة، لكن كان هناك قرارات يجب أن نتخذها ولا يمكن تأجيلها.

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