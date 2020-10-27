نجم الأهلي يُقرر الرحيل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


استقر السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرحيل عن صفوف الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن بادجي مهاجم الأهلي، قرر الرحيل، وطلب من وكيل أعماله البحث عن عروض من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء قرار بادجي بالرحيل بسبب رغبته في الحصول على فرصة أكبر في المشاركة خلال المباريات، والهروب من شبح دكة بيتسو موسيماني مدرب الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بنظيره الوداد، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا بادجي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 14 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

08:42 م

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه