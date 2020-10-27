نجم الأهلي يُقرر الرحيل









استقر السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرحيل عن صفوف الأحمر، خلال الفترة المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن بادجي مهاجم الأهلي، قرر الرحيل، وطلب من وكيل أعماله البحث عن عروض من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وجاء قرار بادجي بالرحيل بسبب رغبته في الحصول على فرصة أكبر في المشاركة خلال المباريات، والهروب من شبح دكة بيتسو موسيماني مدرب الأحمر.





جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بنظيره الوداد، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.



