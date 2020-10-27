أبو قير يضم مدافع القناة استعدادًا لدوري القسم الثاني

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حصل الفريق الكروي الأول، بنادي أبو قير للأسمدة، على توقيع مدافع فريق القناة، اللاعب أحمد عبد الرحمن، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم المقبل، بمسابقة دوري القسم الثاني.



وقام عبد الرحمن بالتوقيع للفريق السكندري، لمدة موسمين، في حضور مسؤولو أبو قير، عقب حصوله على الإستغناء الخاص به من مجلس إدارة القناة.



ويواصل أبو قير، تدريباته الجماعيه، استعداداً لإنطلاق منافسات المجموعة الثالثة، من القسم الثاني.