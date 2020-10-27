أبو قير يضم مدافع القناة استعدادًا لدوري القسم الثاني

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل الفريق الكروي الأول، بنادي أبو قير للأسمدة، على توقيع مدافع فريق القناة، اللاعب أحمد عبد الرحمن، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم المقبل، بمسابقة دوري القسم الثاني.

وقام عبد الرحمن بالتوقيع للفريق السكندري، لمدة موسمين، في حضور مسؤولو أبو قير، عقب حصوله على الإستغناء الخاص به من مجلس إدارة القناة.

ويواصل أبو قير، تدريباته الجماعيه، استعداداً لإنطلاق منافسات المجموعة الثالثة، من القسم الثاني.

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

08:42 م

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه