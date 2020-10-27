رسميًا.. انتهاء عصر بارتوميو مع برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
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قدم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني وجميع مجلس إدارته استقالته، ليتولي إدارة النادي الكتالوني، مجلس إدارة مؤقت لحين إجراء الانتخابات الجديدة.

ونتجت هذه الأزمة بسبب الدعوة لاقتراع لسحب الثقة من المجلس، لثالث مرة في تاريخ النادي، والخلافات مع الحكومة الأقليمية بشأن فترات إجراء الاقتراع في خضم جائحة فيروس كورونا. 

وكان بارتوميو إداريا في ظل مجلس خوان لابورتا (2003-2005) ونائبا للرئيس في مجلس ساندرو روسيل (2010-2014)، وتولى الرئاسة في يناير/كانون ثان 2014 بصفة مؤقتة عقب رحيل ساندرو روسيل. 

وفي يوليو/تموز 2015 تم اختياره رئيسا لفترة ولاية كانت تنتهي أواخر يونيو/حزيران.

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