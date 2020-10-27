عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج "زملكاوي"، والذي يُقدمه خالد الغندور وأحمد جمال، والذي يُذاع على شاشة قناة نادي الزمالك لمدة أسبوعين.

وشمل قرار الإيقاف أيضًا، أحمد جمال مقدم البرنامج لمدة 3 أشهر، ومنعه من الظهور بأي قناة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وكان لقاء الذهاب قثد انتهي بفوز الفريق الأبيض بهدف نيظف سجله أشرف بن شرقي.؟

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تلقى جماهير وعشاق نادي الزمالك، صدمة قوية بشأن تطورات إصابة المدافع الدولي محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي.

وأوضحت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمود حمدي الونش، سيغيب عن باقي مباريات الأبيض، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد الإسماعيلي مساء الإثنين في الأسبوع الـ 34 والأخير من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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