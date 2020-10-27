البنك الأهلي يفوز على المعادي استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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فاز البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، على فريق المعادي فى أولى تجارب الفريقين الودية،، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشرطة.

أحرز أهداف المباراة الوحيد، اللاعب علي صابر في الشوط الثاني. واشاد المدير الفني للبنك الأهلي محمد يوسف بمستوى لاعبيه، فى ودية اليوم، التى تعتبر لقاء التعارف على لاعبيه، وتحديد قائمة اللاعبين المستمرين بالفريق، كما أشاد يوسف بفريق المعادي، حيث صرح بأن فريق المعادي لديه إمكانيات قوية، تمكنه من اللعب بالدورى الممتاز خلال الاعوام القادمة.

ويستعد الفريقين لمواجهة كلاهما البعض، فى تجربة ثانية، ولكن على ملعب المعادي، فى تمام الواحدة ظهر الخميس.

وأنهى البنك الأهلي موسمه متصدرا للمجموعة الأولي برصيد 44 نقطة ليصعد للمرة الأولى للدورى العام، بينما انهى المعادي موسمه بالمركز السابع برصيد 35 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

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