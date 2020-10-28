"موسى "عن واقعة الطفل أنس: "أم إيه اللي تسيب ضناها للتهلكة"(فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:07 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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أبدى الإعلامي أحمد موسى اندهاشه من حادث موت رضيع (الطفل أنس) بعد تركه وحيدا في المنزل لمدة 9 أيام ليموت من الجوع، مؤكدا أن ما حدث من أب وأم ينافي تماما السلوكيات الطبيعية للإنسان الذي يهتم بأبنائه كغريزة إنسانية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحادث بدأ بخناقات مستمرة لتترك الأم الطفل لتأديب الزوج ليتحمل مسئولية الرضيع وهناك رواية أخرى بأن الزوج لم يكن موجودا وقامت بترك الرضيع صاحب الأربع شهور حتى يعود الزوج ولكنه لم يعود ولم تعود الأم أيضا.

وتابع أن ما حدث إجرام ليموت الرضيع بسبب خناقة أب وأم لا إنسانية لديهما ولا رحمة حتى تحللت الجثة في المكان الذي تركته فيه الأم. 

وانفعل موسى على الهواء متسائلا: "أم إيه اللي تسيب ضناها للتهلكة.. رضيع يترمى حتى الموت ويتحلل مكانه.. هو في بشر كدة وبني آدمين كدة".

وواصل ماذا فعل الطفل حتى يموت بهذه الطريقة وكم تساوي حياة الرضيع فكم من الخلافات في الأسر تصل للطلاق ولكن لم نشاهد هذا الموقف من قبل.

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